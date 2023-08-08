房貸補貼日前開跑，外界關注首波有7.3萬戶不合格，內政部長林右昌8日指出，目前「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」申請踴躍，核准戶達35萬戶，不合格者主要是信貸也試圖申請補貼，屬非購置住宅貸款，因此不符規定，盼外界不要以不合格率看待申請情況。

內政部昨天公布，獲得一次性補貼3萬元的中產以下自用住宅貸款戶支持專案，第2期合格戶約10萬戶，累計核定逾35萬戶。不過，申請案中有7萬3000戶不合格戶，原因以「無購置住宅貸款（或非屬購置住宅貸款）」最多，計有4萬8320戶、約占7成，成外界矚目焦點。

對此，林右昌出席天下城市高峰論壇前受訪指出，相關規定在政策宣布初期就講得相當清楚，包括只能是自用性房貸、只限一戶，台北另有限制，當前許多不合格戶是因為信貸也嘗試申請補貼，目前方案是各核貸金融機關審查，回到金融機構核定，未申請者郵局將以實體信函通知。

林右昌說，這次房貸補貼申請非常熱烈，首波核准20萬戶，本月還會追加15萬戶，合計35萬戶，已達很高的標準，呼籲符合條件且有需求的民眾多多申請，目前政府預算充足，希望能幫助民眾減輕疫後負擔，也盼外界不要用「不合格」來看待申請狀況。