中工今天表示，今年5月24日，中工才獲選為「新北市環狀線板新站土地開發案」之最優申請人，不過，一直尚未簽約；8月14日新北市政府捷運工程局來函同意中工放棄該案最優申請人資格。
中工表示，依投資人須知第11條規定，申退發還保證金，對中工的財務來說，並無影響。
對於為何要放棄板新站的土開案？中工表示，主要是因為，當初投標時，已經是1年多之前，由於等待決標期逾1年，同期間與中工另已取得城南水源、民間都更案等，基於開發期重疊，所需之人力、財務應用之考量，因此中工忍痛放棄板新案之投入。
中華工程（2515）今（14）日在公開資訊觀測站公告，放棄「新北市環狀線板新站土地開發案」最優申請人資格。
中工今天表示，今年5月24日，中工才獲選為「新北市環狀線板新站土地開發案」之最優申請人，不過，一直尚未簽約；8月14日新北市政府捷運工程局來函同意中工放棄該案最優申請人資格。
中工表示，依投資人須知第11條規定，申退發還保證金，對中工的財務來說，並無影響。
對於為何要放棄板新站的土開案？中工表示，主要是因為，當初投標時，已經是1年多之前，由於等待決標期逾1年，同期間與中工另已取得城南水源、民間都更案等，基於開發期重疊，所需之人力、財務應用之考量，因此中工忍痛放棄板新案之投入。
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