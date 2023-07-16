賴琳恩劇中開始黑化耍心機。（三立提供）

賴琳恩直擊張立昂當眾親吻劉奕兒醋意大發。（三立提供）

賴琳恩做馬卡龍討好張立昂。（三立提供）

三立、華視8點愛情輕喜劇《鬼之執行長》持續熱播中，賴琳恩飾演的「趙凱琪」原是劇中關奶奶最屬意的孫媳婦，卻被張立昂3度拒絕，他更在畫展當眾親了劉奕兒，戲裡的賴琳恩覺得被羞辱誓言：「我不會就這麼算了！」在最新劇情中她不僅發現了劉奕兒其實是女兒身的秘密，更出其不意出現在張立昂的生意合夥人身邊，看似友善的微笑似乎藏著復仇的眼神，讓不少觀眾好奇她是否會黑化破壞「煒岑CP」的感情。

劇中關梁兩家爺字輩的恩怨，引發了張立昂的惡整計畫，賴琳恩也透露自己將會設局一場「關梁兩家的鴻門宴」，要給張立昂一點「驚喜」，請觀眾期待後續的劇情發展。

賴琳恩笑說，劇中這種為了捍衛感情耍心機的事情她做不出來，因為她在感情上不強求，所以很容易放棄，不過身邊的朋友的確有人是會積極爭取，但也是採取合理、合法的方式，不至於做到不擇手段的程度。她認為感情上輸贏跟面子都不重要，她通常會直接先放棄，「如果是認識的女性朋友，也同時喜歡對方，如果我知道我會退出，這方面我會以朋友為重。」當遇到喜歡的男生，如果是之前不認識的朋友，她會先試探對方，了解是不是對自己有好感，會釋放出一點點友善的訊息，讓對方知道，「僅限於剛認識，如果我有好感，我會做球給對方機會，但如果對方沒有想法，我就會放棄。」

她在《鬼之執行長》劇中精心做了馬卡龍想討張立昂歡心，私下她的愛夫舉動完全就是一位賢妻；她說，經常為老公做各種料理，所以老公喜歡直接跟她點菜，只要想吃的任何菜，她都一定會做出來，如果點的是以前沒做過的菜，她會上網查，「就算他想吃燉牛肉，或是親子丼，我都可以馬上做出來，做料理對我來說，不是太困難，我自己也很愛做菜。」她做菜，老公會負責洗碗收拾，她覺得兩個人常常在廚房互相幫忙，是可以增進感情的，但有時還是會點外賣，賴琳恩笑說：「例如兩人打電動的時候，哈哈，因為會沒時間做菜。」