方志友在《省省吧！我家富貴發》飾演的可芳，將和社會住宅的鄰居們碰撞出一連串有趣的故事。（瀚草文創提供）

孟耿如因老公黃子佼陷性騷風暴，而辭演家庭共感影集《省省吧！我家富貴發》，她原本飾演社會住宅裡人美心善的「鄰家俏媽咪」，改由方志友接演，劇中和曾莞婷因孩子年齡相近成為「媽媽友」，偶爾會幫忙照顧對方的小女兒陳昭妃。方志友笑言童年也有這樣的好鄰居，「小時候幼稚園最好的朋友就住附近，有時候我甚至直接坐校車一起回他家裡，還害媽媽找不到人，好險兩邊媽媽互通電話，才確認沒事。」

實力派演員郭子乾、戲劇女神曾莞婷、BL劇男神余晉與金馬最佳新演員胡智強、「小黃姵嘉」陳昭妃劇中飾演一家五口，方志友說，她現在也努力和郭子乾、曾莞婷等人培養感情，「要和大家有一種老鄰居的熟悉感。」

現實中育有兩子的方志友，對於成為「媽媽友」一點也不陌生，「本來就很常互相幫忙照顧朋友的小孩，所以不太擔心！」她也聊起媽媽友的重要性，「大家彼此照應或常約在一起，相當省力，孩子也有玩伴！」無論在公園、海邊或泳池，都比較有同伴互相照應，有時也和其他家族一起包棟住民宿，小孩一起放電，大人也有伴聊天。

方志友自認在媽媽友中是「康樂股長」，會有講故事給全部小孩聽的「志友故事時間」；每年耶誕節或小孩生日玩交換禮物派對，她就負責準備桌遊和交換禮物的籤筒，除了育兒，她也透露這些媽媽朋友們還有另個功能：「互相抱怨老公。」不過她也強調「爸爸友」的重要性，「動態活動就會交給爸爸們去追趕跑跳。」

《省省吧！我家富貴發》描寫一家五口為圓買房夢過著「極儉生活」，省吃儉用、拼命存錢，方志友過去多是為出國旅遊存錢，現在和劇中主角一家人相似，都是為買房苦惱，「台北的房價讓人很備感壓力，希望可以一邊存錢目標，同時不用因爲要買房而犧牲過多生活品質。」

方志友自認購物慾很強，但有了家庭後改變不少，為購屋開始注意花費，想記帳卻力不從心，只好多注意「需要程度」，「是『需要』還是『想要』，偶爾讓『想要』可以得到滿足感，但多數時候會注意不用亂花錢。」她也逐漸整理出節省心得：「不亂囤保養品、化妝品和營養品。孩子的教育費和生活用品則是必需品，該花就要花。」也曾被一個月叫外送的價錢嚇到，「盡量下廚不吃外食，雖然食材費也很驚人，但至少可以控制份量不浪費！」

《省省吧！我家富貴發》由「國家住宅及都市更新中心」投資出品，瀚草文創事業股份有限公司、世界柔軟數位影像文化有限公司製作，《省省吧！我家富貴發》預計今年年末播出。