實在太荒謬，美國警方表示，1個9個月大男嬰在佛羅里達州死亡，原因竟是因為他17歲的媽媽將他的奶粉混入芬太尼（Fentanyl），芬太尼作為強效類鴉片止痛劑，經常被當成原料混入古柯鹼、海洛因等毒品，使用者經常在不知情狀態下使用過量用量、引發副作用死亡。驗屍結果的劑量，實在太可怕。

9-month-old baby dies in Florida after teen mom mixes formula with fentanyl https://t.co/AThSqJaEiX pic.twitter.com/GRmYR8TnuT — New York Post (@nypost) July 12, 2023

據《紐約郵報》（New York Post）13日報導，這名小男孩在6月26日的家中被發現無毫無反應且沒有心跳脈搏，根據拿騷郡警長里伯（Bill Leeper）的說法，副警長試圖通過心肺復蘇來挽救嬰兒，但他後來在傑克遜維爾的一家醫院仍然不幸去世。

他17歲的年少的母親，最一開始告訴調查人員她完全不知道發生了什麼事，但在接下來的幾個星期裡，她改變了她的口供，隨著驗屍結果出爐，這名嬰兒體內含有足以殺死10個成年人的芬太尼。

本週二（12）進一步的訪談中，這個年輕的媽媽坦承她當天感到疲倦，想要打個盹，於是她用的奶粉混合了她認為是古柯鹼的物質，結果後來被證實是芬太尼。