今年以來，包括特斯拉、輝達、微軟及蘋果在內的美國科技股暴漲，帶領美股甩開去年的低潮。然而近期卻傳出，許多美國大型投資基金難以繼續追捧科技股，原因在於他們快要觸發美國證券交易委員會（SEC）的多元化規則，不得將超過25%的資產重押在主要持股上，此事恐會讓科技股缺乏資金動能，衝擊股市前景。

綜合外媒報導，美國證券交易委員會規定，註冊為「多元化」的共同基金，不得將25%的資產重押在大型持股上，而大型持股的定義為一檔股票在投資組合的比重超過5%，但如果是已經持有的股票市值超過25%，不在此限，但該基金不得再加碼。

報導提到，富達投資集團旗下規模1080億美元的Contrafund基金，就無法再購買Meta、波克夏、微軟及亞馬遜的股票，因為它們已經占了投資組合的32%；貝萊德（BlackRock）的Technology Opportunities Fund則被禁止增持蘋果、微軟及輝達的股票；摩根大通的大盤股成長基金也無法增持微軟、蘋果、輝達及亞馬遜。

在此狀況下，有投資公司選擇讓旗下多元化基金轉註冊為非多元化，才能讓他們更集中押注股票，不過這需要股東們的同意，因為從多元化轉為非多元化，部分投資人會擔心風險過於集中而卻步。

Dechert律師事務所聯合創辦人Stephen Cohen表示，對於無意中違反規定的基金，美國證券交易委員會將迫使他們遵守規定，然而因違約而出現虧損的基金，有可能因此面臨股東們的訴訟，因此許多投資機構在此規則上會相當謹慎。