位在新北市三重的古蹟名剎先嗇宮，往年每到暑假都會舉辦閱讀活動，鼓勵孩子進到圖書館借書閱讀，不過今年結合神農文化祭舉辦兒童劇場活動，邀請國內知名兒童劇團「蘋果劇團」，從8月5日至8月27日連辦5場兒童劇場，讓親子可以先嗇宮前的神農百草公園欣賞精采演出。

先嗇宮董事長李乾龍表示，今年首度規畫在暑假期間的8月5日至8月27日止，在神農百草公園連辦5場兒童劇場，並邀請國內知名劇團「蘋果劇團」擔綱演出，每場還會免費提供冰棒、爆米花、米乖乖以及青草茶各限量500份，發完為止。

先嗇宮表示，先嗇宮神農文化祭為持續豐富新北市兒童的暑期活動，特邀國內知名兒童劇團「蘋果劇團」在先嗇宮前的神農百草公園，演出5場兒童劇場，分別為8月5日《龍宮奇緣》、8月6日《黃金海底城》、8月13日《勇闖黑深林》、8月20日《童書奇緣》以及8月27日《小獅王歷險記》。