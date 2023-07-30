本次文化會議安排「新世代傳承模式」課程，更規畫女性培力課程，擴大女性參與公共事務的機會。（高鈞麟攝）

新北市原住民族行政局在8月1日原住民族日前夕，舉行文化研討會，邀請族群領導人、歷任頭目及各區協進會理事長齊聚交流。副市長陳純敬表示，新北市每年召開文化會議，聚焦未來原民政策推動，持續探討原民自治參政、文化保存、經濟協助與關懷原民生活，以增進與外部連結，促進原民生活成長。

原民族指出，為與原住民族領導人、團體間建立良好溝通，本次文化會議安排「新世代傳承模式」課程，更規畫女性培力課程，擴大女性參與公共事務的機會。

副市長陳純敬指出，2005年立法通過，正式為原民正名，新北市持續召開文化會議，探討原民自治參政、文化保存、經濟協助與原民生活關懷，協助原民成長。邀請專家學者講授未來新一代如何面對參與原民領導事務，隨著時代演進，女性原民參與領導的機會愈來愈多，如何培養女性原民人才，也是重要課題之一。

陳純敬表示，藉由會議探討，落實發展原民文化教育、語言保存與認證，並在原有基礎上，投入更多資源，讓外界得知原民社會最需要的事物。

陳純敬說，新北市有近6萬原民，主要集中於樹林、新店、板橋、土城、汐止等區，區域介於都會區與山區間，更因新北市幅員大，原民散布各區，不同部落、族群，文化語言或有不同，因此除了公家資源外，更應結合民間資源，讓更多力量投入。

原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，新北市府第25站原住民文化健康站已在今年開站，首度開辦「部落廚房」計畫，透過族人自耕蔬菜，料理出健康原民風味餐，並由「原味送餐員」進行送餐服務，適時關懷獨居原民長者的生活狀況，給予適當協助及媒合資源，建構完整的服務網絡。

原民局強調，適逢8月1日原住民族日，除了以舉辦原住民族文化會議，紀念具有重要意義的日子，期望透過會議平台，讓族人充分表達意見，強化與族人及團體間的連結，作為日後推動原住民族文化發展的基礎。