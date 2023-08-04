位於重要海岸景觀區的「滿地富遊樂區」在今日於營建署舉行第三次海岸管理審議會，部落居民與公民團體將今集結在營建署門口發表聲明，表達捍衛海洋與土地的決心，說明對於景觀、生態、文化的衝擊，要求海審會透過《海岸管理法》把關重要海岸景觀，駁回疑慮重重滿地富遊樂區。

位於三仙台的「滿地富遊樂區」預計興建200間房間、佔地約10公頃，台灣環境資訊協會和比西里岸部落青年今在營建署門口高喊「不要滿地亂開發，立即撤回滿地富」；台灣環境資訊協會表示，滿地富是20多年前陳腐觀光思維下的產物，開發面積是「美麗灣渡假村」飯店建築的十倍之多，歷經2次營建署的海審會皆未通過，且投資人因債務問題導致土地遭到法拍，讓部落對其企業治理能力充滿疑慮。

台灣環境資訊協會指出，滿地富對於居民的生活用水、近海的珊瑚生態、海岸景觀劣化等疑慮，滿地富並沒有提出數據，並擬定確切的改善方案。比西里岸部落居民與公民團體將於現場表達訴求，並呼籲主管機關發揮海岸管理法功能：切莫為不永續的觀光發展背書，而犧牲比西里岸得天獨厚的海岸景觀與自然資源，更讓在地居民的傳統領域受到侵害。

部落青年指出，開發面積是10公頃，把遊客放在園區裡面如何認識我們的部落？20年後海岸線退縮多少，開發時候也會污染海洋，開發商一直說這個開發案會造就很多工作機會，但沒有這片森林海洋，也不會吸引大家過來。

部落青年表示，業者想要從大自然享受利益，但沒想到對未來有什麼影響，增加工作機會不過是20年前騙老人的方式，利用老人家對子女的思念，去支持他們的開發案，山林、土地和海洋不會說話，所以我們站在這裡替他們發聲。

部落青年表示，滿富地開發案建築量體太高，也沒有跟當地居民討論，不需要這麼大的觀光區域，需要是自然的土地和海洋，非常不尊重當地居民，生態調查也不完善，我們要求撤回開發案還給我們自然的生態系統。