房東如有禁止房客申請租金補貼情形，房客則可以拒絕及主張無效。若房東進而要求漲租或負擔所增加稅賦，房客並可向縣市政府提出申訴要求改正，如不改正者，可處3萬元至30萬元罰鍰；又仍拒不改正者，並可加重處5萬元至50萬元罰鍰，且得按次處罰。
營建署提醒，遇有租賃糾紛者，民眾可透過各地方政府地政單位及消保官等管道處理。
營建署表示，房客申請租金補貼，住宅所有權人可享有公益出租人所得稅等稅捐減免優惠，鼓勵房東放心將房屋出租，一起用好房做好事。
房東如有禁止房客申請租金補貼情形，房客則可以拒絕及主張無效。若房東進而要求漲租或負擔所增加稅賦，房客並可向縣市政府提出申訴要求改正，如不改正者，可處3萬元至30萬元罰鍰；又仍拒不改正者，並可加重處5萬元至50萬元罰鍰，且得按次處罰。
營建署提醒，遇有租賃糾紛者，民眾可透過各地方政府地政單位及消保官等管道處理。
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