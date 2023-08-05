房東如有禁止房客申請租金補貼情形，房客則可以拒絕及主張無效。若房東進而要求漲租或負擔所增加稅賦，房客並可向縣市政府提出申訴要求改正，如不改正者，可處3萬元至30萬元罰鍰；又仍拒不改正者，並可加重處5萬元至50萬元罰鍰，且得按次處罰。

營建署提醒，遇有租賃糾紛者，民眾可透過各地方政府地政單位及消保官等管道處理。