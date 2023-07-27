苗栗縣配合中央政策辦理「社會住宅包租代管計畫」，委託兆基屋管公司等民間業者執行，目前第三期計畫完成媒合300戶，提前達標成效卓越，苗栗縣長鐘東錦26日在記者會中讚許，在公部門與民間業者通力合作，苗栗已經蛻變成歡迎外來者居住的城市，未來持續協助業者合作，共同打造「幸福苗栗」。

鍾東錦26日率工商發展處長詹彩蘋等團隊，宣佈第三期達標和第四期計劃啟動好消息。鍾東錦表示，苗栗縣配合中央實施「社會住宅包租代管計畫」多年，在工商處同仁及承攬廠商的努力下，持續與租賃業者配合，共同為弱勢房客及友善屋主提供安全安穩的保障，迄今已成功媒合累計超過百組房東及房客。

社會住宅包租代管第三期計畫將於7月31日將截止，為使計畫成果延續，將接續推動第四期計畫，讓更多來苗栗居住的市民受惠，共同打造「永續慢城、幸福苗栗」。

苗栗縣政府表示，「社會住宅包租代管第四期計畫」由縣府委託兆基管理顧問公司、真會租不動產公司提供租賃服務，協助閒置空屋屋主及有租屋需求的民眾，享有「包租代管333」服務及補助。

苗栗縣社會住宅包租代管第三期委託兆基等物管業者通力合作，成效卓越提前達標，縣長鍾東錦（一排左五）26日來賓共同舉辦記者會，打造幸福苗栗。（兆基提供）

這次計畫共有三大亮點，包括目標戶數擴大至8萬戶、長者換居可跨縣市，且私宅可換公宅；以及取消原有租屋補助，轉為300億元中央擴大租金補貼專案。

兆基屋管董事長李建成表示，兆基於苗栗縣三期社會住宅包租代管計畫已成功媒合超過300戶。非常感謝苗栗縣長鍾東錦鼎力支持社會住宅包租代管計畫，還記得苗栗三期計畫開辦，縣長時任苗栗縣議會議長，還特別親自前來參加開辦記者會，鍾縣長用心照顧苗栗縣民、落實居住正義，積極推動安居苗栗的社會福利政策，兆基也將於四期計畫持續與縣府合作，打造幸福苗栗。

記者會中，議員陳永賢分享經驗，女兒於竹南鎮的房子，也是委託兆基屋管加入社會住宅包租代管政策，申請過程不僅省去許多繁瑣步驟，透過專業管理也能讓女兒安心收租金。

社會住宅房東李小姐說，感謝苗栗縣政府以及兆基，加入社會住宅1年多，兆基有效媒合房東以及租客，把房屋當作是自己家維護，即使是一點點簡單的修繕工作也會全力協助，業者用心，房東自然也感覺獲得保障。