中度颱風杜蘇芮來襲，預估颱風外圍環流將帶來豐沛雨量，苗栗縣3座水庫都做好因應措施，苗栗縣最大的鯉魚潭水庫目前蓄水量已達到82.83％，這波降雨可望讓睽違一年的鋸齒堰自然溢流美景再現。另外，明德水庫蓄水量回升至96％，從3天前就開始調節放水，以因應颱風可能帶來的豪大雨勢。永和山水庫蓄水率維持在97.61％，屆時颱風來襲，將關閉上游田美堰供水，以確保南埔圳及水庫安全。

苗栗縣鯉魚潭、明德及永和山等3大水庫，從今年4月底開始幾波降雨帶來豐沛水量，使得明德水庫及永和山水庫蓄水率回升到9成多接近滿水位，明德水庫因蓄水量較小，並曾多次實施調節性放水，進入7月暑假後，明德水庫因降雨供水減少，加上天氣炎熱，許多游泳池及公共戲水場所用水量大增，使得明德水庫蓄水逐步降至9成以下，所幸上周連續幾場午後雷陣雨補進不少水量，讓明德水庫蓄水量再度回升到9成6。

為應杜蘇芮颱風來襲，負責管理明德水庫的農水署苗栗管理處決定從3天前開始實施調節性放水，以減低水庫大壩負荷，未來颱風雨量大增時，水庫將改成洩洪放水，也呼籲下游田寮溪兩岸民眾要多加注意，避免接近溪畔從事任何活動，以避免危險。

苗栗縣最大的鯉魚潭水庫，蓄水率回升到7成多後，蓄水量就一直停滯不前，近幾日，泰安鄉大安溪上游山區集水區出現午後雷陣雨，給士林壩帶來不少蓄水，加上天氣炎熱用電吃緊，士林壩供水給卓蘭電廠滿載發電，每天都有130萬噸尾水流進水庫，讓水庫蓄水率快速提升至82.83％，未來颱風如果帶來豐沛雨量時，睽違一年不見的鯉魚潭水庫鋸齒堰自然溢流美景可望再現。