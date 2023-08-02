即便夜間違法也無所遁形。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮房裡溪堤防旁，上個月接連發生垃圾露天燃燒事件，經縣府環境保護局設置縮時攝影機，發現持續有不肖業者及民眾載運廢棄物非法傾倒，除依法告發相關人士，也查獲籍移工非法棄置廢棄物並露天燃燒，依公共危險罪送辦，並依空汙法及廢清法裁處。

房裡溪堤防旁被隨意焚燒垃圾已非首次，因處較為偏僻且周遭無住戶，現場無照明設備，從今年5月起常常夜間發生露天燃燒垃圾，苗縣府消防局苑裡分隊疲於奔命出勤滅火，難以追查到行為人。

環保局2日指出，接獲民眾通報後，已在房裡溪堤防旁燃燒處周遭設置縮時攝影機，透過監視影像，捕捉到許多違法濫倒垃圾的民眾或不肖業者，目前都已將相關人等依法告發。

另外上個月16、24日接連發生露天燃燒垃圾，經通霄警方依監視影像畫面以車追人，最終查獲外籍移工非法亂倒廢棄物，並露天燒垃圾，警方依公共危險罪送辦。

環保局長陳華盛表示，為追查露天燃燒行為者，環保局已針對縣內露天燃燒好發地點，祕密裝設縮時攝影機及影像監視錄影機等科技設備，若查獲露天燃燒行為，將依空氣污染防制法依法處1200元以上10萬元以下罰鍰。

若違反者為工商廠、場，則處10萬元以上500萬元以下罰鍰，另情節重大者，將依公共危險罪送辦，此外，如為非法清除、處理廢棄物，也涉及廢棄物清理法第46條第1項第4款行政刑罰，得處1年以上5年以下有期徒刑，請民眾及業者切勿以身試法。

環保局表示，已配置稽查人員24小時處理陳情案件，只要接獲民眾陳情隨即派員前往現場稽查，並持續針對陳情好發地點研擬精進改善措施，呼籲不肖業者及民眾切勿貪圖一時之便而違法之事。陳情報案專線037-558558或0800-066666。