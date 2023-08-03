新北市瑞芳區鼻頭漁港湧進大量海漂垃圾，並且因為大潮影響，不少海漂垃圾被浪打到路面上。（讀者提供／張志康新北傳真）

新北市瑞芳區鼻頭漁港湧進大量海漂垃圾，並且因為大潮影響，不少海漂垃圾被浪打到路面上。（讀者提供／張志康新北傳真）

卡努颱風來又適逢大潮 海漂垃圾湧進鼻頭漁港

颱風卡努暴風圈逐漸接近台灣陸地，適逢大潮，讓北部不少地勢較低濱海地區淹水。從2日深夜開始，不少海漂垃圾就因為大潮的關係，湧進鼻頭漁港，趁著漲潮時打上陸地。新北市漁業處表示，正在清理中，但因為數量龐大，很難確定清理完畢時程。

位於新北市瑞芳區的鼻頭漁港，因為是天然的峽灣，是優秀的漁港，不過，也因為港型狹長，每到颱風期間，總會有不少海漂垃圾會被浪頭打進港內。2日深夜到3日凌晨，就有不少海漂垃圾隨著漲潮，湧進了鼻頭漁港，並且隨著浪潮打到鼻頭路的陸地上。

新北市漁業處表示，已經派員前往清理，但因為海漂垃圾的數量太過龐大，後續可能還會有更多海漂垃圾進港，將持續追蹤清潔。至於何時才能清除完成？漁業處透露，暫時還無法確定。

新北市瑞芳區長楊勝閔表示，海漂垃圾被浪打上鼻頭漁港周邊道路，也有部分打到台2線濱海公路上，但因為颱風期間遊客少，也不影響周邊交通狀況，區公所將在颱風過後進行清理，預期將在周末前，將被浪打上岸的海漂垃圾清理完畢。