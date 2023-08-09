俗稱「帝爺公蛇」的大頭蛇每年端午節前後都會現身南投縣名間鄉天受宮，今年晚了1個月報到，昨天突然又在廟內神獸麒麟及雲朵壁畫間穿梭，呈現「靈蛇飛天」意境，廟方表示「帝爺公蛇」示警意味濃厚，提醒民眾做好防颱準備。

民俗專家楊登嵙日前指出，玄天上帝腳踏龜跟蛇，蛇與龜就是帝爺公的部將，每年都會有蛇跑回廟裡參拜，其實就像部將回來看主神；蛇頗具靈性，所以不會傷人。此一現象維持43年之久，但今年端午節卻沒有出現，延後1個月才現身天受宮，表示有大事情要發生。

根據《自由時報》報導，天受宮宮主陳政雄指出，「帝爺公蛇」最初是在氣象局發布杜蘇芮陸上警報時現身，且多半蜷縮在供桌下，但昨天突然變得活潑，在供桌及神像、神獸間來回穿梭，還爬上雲朵壁畫，一下抬頭又低頭。

陳政雄直言，爬蟲類動物感應能力比人類強，「帝爺公蛇」抬頭又低頭的動作，被解讀為向帝爺公「參禮」及祈求神明庇佑消災，提醒民眾寧可信其有。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！