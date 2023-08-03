苗栗縣警局新建大樓將座落在苗栗新經國路消防局旁公有空地。（謝明俊攝）

苗栗縣警局規畫新建縣警局大樓，前行政院長蘇貞昌曾親臨苗栗縣警局現地勘查，並同意全額補助，但因變更警局大樓新建用地，加上原物料上漲等因素，總金額調高至20億5千萬元，行政院初步只同意14億元，目前全案仍在行政院審核中，不足的6億多元，如靠苗栗縣政府自籌配合款支應，將成為縣府財政重大負擔，苗栗縣長鍾東錦希望中央能追加全額補助，以免排擠縣府建設及社福支出。

現有苗栗縣警局主棟大樓是啟用已經超過50年的建築，縣警局因而規畫拆除原有大樓及周邊建築，在原地改建新大樓，縣警局經層報至警政署，獲警政署核定列入警政署前瞻基礎建設計畫重要建案中，也是近幾年內縣市警察局唯一新建大樓案，也獲得警政署重視全力推動。

前行政院長蘇貞昌在得悉這項規畫案後，於2021年10月間親赴苗栗縣警局實地勘查，並親口同意全額補助全部興建經費11億4千萬元。縣警局及苗栗縣政府積極規畫拆遷重建計畫時，卻發現尋覓臨時辦公處所出現嚴重困難，臨時辦公處所建置費用更高達8千萬元，縣警局因而向縣府申請改地新建，待新大樓完工後再行遷移，可以省下這筆臨時辦公處所經費。

經過前縣長徐耀昌與縣警局多次會商會勘後，選定了苗栗市經國路消防局旁的公有空地，面積約有1.95公頃，縣警局經重新規畫，並加上物價及原物料等上漲因素後，新建案是規畫興建地下2層地上6層的辦公大樓，興建總金額須追加至20億5千萬元。

由於行政院當初同意全額補助是以原地重建，在縣警局變更用地等因素後所追加的部分，經現任苗栗縣長鍾東錦與前縣長徐耀昌，於今年2月18日北上拜會行政院副院長鄭文燦，獲同意依行政院2023年度共同性費用編列基準表，補足差額至14億84萬元。

由於兩者之間差額高達6億多元，多出的部分如未獲中央同意追加補助時，就得由苗栗縣政府自籌配合款，就算是分多年編列，對財政困難的苗栗縣也是相當驚人的負擔，因此，鍾東錦日前在議會臨時會中就特別對此表示，縣警局改建案的縣府配合款，龐大的金額將造成縣庫沈重的負擔，如免除這筆支出，大可邊做建設和社福，還可提高償債額度，因而希望府會朝野共同努力來向中央爭取全額補足差額，讓縣警局新大樓能順利發包施工。