新北市政府因應台電去年7月1日與今年4月1日電價兩次調漲近34％，致行政大樓原編列今年5262萬餘元電費支出不足，秘書處預估電費尚不足1804萬元，市府將動用第二預備金支應。今市政議會通過，將函送新北市議會審議。

秘書處副處長王秉晟今天在市政會議報告表示，台電公司去年7月1日和今年4月1日，兩次調漲電價調漲幅度將近34％，導致今年電費預算嚴重不足，依照預算法簽准動支市府第二預備金1804萬元，市政會議通過後，函請新北市議會審議。