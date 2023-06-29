新北市政府今在市府行政大樓3樓多功能集會堂，表揚23位模範公務人員及30位績優人員，新北市長侯友宜出席頒獎致詞表示，從沒想過基層公務人員出身的他，竟有機會奉獻更大力量為這塊土地做更多的事，他會用自身的專業認真及價值，讓這塊土地更好，也會力挺公務人員到底，為大家爭取應有保障與合理薪資。

侯友宜憶起過往，也曾站在台上接受長官表揚為模範公務人員，他說，當選模範公務人員是不簡單的事，除要表現傑出，團隊也是你拿獎的關鍵因素，團隊向心力很重要。他是基層公務人員出身道出來選舉，以公務人員腳踏實地、努力認真做事態度，面對所有一切挑戰。

侯友宜說，擔任警察時他走過槍林彈雨，面對威脅，依然勇敢往前走義無反顧，他知道公務人員很辛苦，希望不只是市民給我們支持，更重要很多民代、政治人物，應該要站在公務人員立場多替他們想想，做得不對可以檢討監督，做對的也請多給點掌聲鼓勵，這才是國家進步的原動力，讚許公務人員是捍衛國家的中堅力量，讓社會進步與安定最重要的推手。

侯友宜感慨表示，他從基層公務員一路走來，看過很多爭議中，最大受害也最辛苦就是基層公務人員，是是非非、風風雨雨都造成公務人員傷害，但傷害造成時，誰來彌補與照顧你們，還你們一個公道。

因此基層公務員出身的他，會站在各位在執行公務角度上思考，只要你是對的，他一定力挺，外面的子彈我幫你擋，也不願你們受到傷害，公務人員維持中立，捍衛專業，讓公平正義能在這塊土地成長非常重要。

侯友宜強調，社會不需要太多政治口水無謂抹黑造謠，需要的是認真做事的公務人員，他會全力支持好好做事的公務人員。