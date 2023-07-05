台中市有2萬多名教育志工，教育局5日在潮港城舉辦「112年績優教育志工暨績優交通導護志工表揚活動」，受獎的績優教育志工有971位、績優交通導護志工有35位，其中16歲的賴証緯是今年最年輕的獲獎者，犧牲假日玩樂時間到幼兒園陪伴孩童，他也表示未來會繼續做下去。

台中市長盧秀燕今天代表市府及教育局志工們表達謝意，並致贈代表「熱情、熱血」的火鶴花，感謝他們無私奉獻守護學子。盧秀燕表示，台中市第二大城市，有許多教育工作者教育、照顧孩子，但不只校長、老師，還需要非常多的志工才能照顧好孩子，台中市約有2萬名志工，來自各行各業，齊心協助守護校園，市府今日表揚績優志工表達感謝。

這次獲頒績優教育志工年紀最小的是沙鹿高工的賴証緯，賴証緯說，因為想訓練自己的口條加入志工社團，每2周有1天到幼兒園當志工，陪伴小朋友，1次去8小時，參加志工是想提升自己，沒想到獲頒績優志工，很驚喜，未來會繼續做下去。

教育局指出，77歲許詹秋花奶奶在新社區協成國小擔任交通導護志工服務學子超過30年，大清早到校協助指揮交通車輛行進、照顧學童過馬路，風雨無阻守護學子，今年獲頒績優交通導護志工，也將代表台中市接受交通部績優交通導護志工金安獎表揚。

73歲的鍾玉春奶奶是豐原國小健康中心的志工，鍾奶奶說，只要時間允許，會全力支援學校的健康中心的活動，希望所有學生都能快樂健康成長。