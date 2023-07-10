大豹溪昨湧入大批戲水遊客，發生5起險些溺水意外，所幸紅十字會水安大隊志工及時救援。（新北市消防局提供）

大豹溪昨湧入大批戲水遊客，發生5起險些溺水意外，所幸紅十字會水安大隊志工及時救援。（新北市消防局提供）

大豹溪昨湧入大批戲水遊客，發生5起險些溺水意外，所幸紅十字會水安大隊志工及時救援。（新北市消防局提供）

昨（9）日正值假日，氣候高溫炎熱，新北市三峽大豹溪湧入大批戲水遊客，1天內接連發生孩童乘坐救生圈差點捲入瀑布、婦人抱小孩在深水區不慎跌倒、使用浮板漂進急流區等5件險些溺水意外，所幸現場駐點紅十字會水安大隊志工及時救援，均未造成傷亡。

據新北市消防局統計，昨日約有1600名遊客湧入大豹溪遊玩，5件差點溺水意外都發生在蟾蜍山谷流域，因該處流域地形有明顯高低差，使水流產生瀑布，瀑布旁的水面看似平緩，但水面下有瀑布水流衝擊造成向內拉的水壓力，故有孩童乘坐救生圈時，被水流沖到瀑布邊時，險遭壓力捲入。所幸紅十字會水安大隊志工均能迅速救援，一一將待救者拉上岸，並持續在現場廣播，提醒遊客勿靠近瀑布附近水域。

消防局第五大隊大隊長鍾世銘呼籲，民眾發現溺水意外切記「叫叫伸拋划」，即大聲呼喊求救、伸出救援物、拋出浮具、划水向岸邊，切勿貿然下水救人，以防自身陷入危險。民眾應遵守溪流警示和規定，特別在人多擁擠的環境中保持冷靜，並注意他人的安全。此外，穿著合適的救生衣和使用浮具是戲水時的基本安全措施，能提供有效的防護和救援。