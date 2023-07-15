新北板橋私幼餵藥案偵結不起訴，但後續仍餘波盪漾，前衛福部長陳時中今批新北市府第一時間就切割，未詳細調查就予以處分。對此，新北市府回擊陳時中一隻手指向對方時，四隻手就會指向自己，不檢視自己為何未獲台北市民青睞，如今復出又重操不問是非，只問護主的舊業，似乎忘了「3＋11我負責」這回事，卻忙著讓幼兒園案的造謠者聯盟成員再＋1。

新北市府強調，教育局於5月15日接獲通報，當日立即到園稽查，並依照教育部「教保相關人員違法事件調查處理辦法」啟動行政調查，並為了預防性保護幼兒安全廢止設立許可行政處分。另依法於60日內完成調查，並將調查報告提送審議等程序。

市府表示，如今真相大白，依照司法偵結不起訴以及科學調查的結果，已證明該園並無不當對待幼生，教育局遂主動撤銷其廢止設立許可之行政處分，並依規定積極予以全方位協助，盼儘早重建親師生情感與社會互信。

市府大酸，陳時中在疫情指揮官任內，包括「要怪，就怪病毒」、請民眾「自主應變」、「校正回歸」...等經典「驚句」字字猶言在耳，如今再顛覆三觀，稱讚以彩虹藥水、戒斷症狀等影射性發言涉嫌製造社會恐慌的民進黨主席賴清德，其實是為了關心兒童健康好棒棒，套句陳時中自己說過的話，這類顛倒黑白的抱大腿發言實在「大可不必」。