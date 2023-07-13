新北市板橋某私立幼兒園餵藥案一場烏龍，新北市府今開行政調查結果說明記者會，行政調查未有直接相關證據，認定教師不當對待幼師，市府更批評民代抹黑說法，傷了幼教老師的心。對此，新北市民進黨團表示，市府沒有針對家長核心問題做實質調查，甚至將未審先判的責任帶風向推卸給他人。

新北市民進黨團總召鄭宇恩表示，新北市府行政調查報告沒有針對家長核心問題做實質調查，市府口口聲聲關心家長，但今日說明令人遺憾，本案受害幼童家長代表昨日也發出聲明，強調諸多疑點和亟待市府協助事項，市府應正視、積極回應處理。

民進黨團副召集人張維倩議員說，她對記者會感到十分失望，若再發生一次類似案件，市府還會有一樣作法嗎？難道市府沒有檢討精進各局處作為來保護孩子嗎？餵藥機制、用藥安全、醫學檢驗的方式、重大兒虐的公開處理模式，這些都值得進行討論，此案經驗應可讓市府作為借鏡，可惜未在記者會聽到具體作法，只說在家長溝通上會更精進。

民進黨團幹事長卓冠廷批評，市府稱行政調查跟司法調查同一天啟動，但案發3周後仍搞不清狀況，新北市長侯友宜6月8日率先說出「老師居心叵測」，定調是教師餵藥，教育局也祭出最重的停牌處分，如今市府卻把自己己未審先判的責任帶風向，通通推卸他人，一再利用本案對他黨做出惡劣政治操作和攻擊，顯示侯友宜不是厚友誼而是厚臉皮！

市議員黃淑君表示，當初要求園方勒令停業的是市府，造成恐慌的也是市府，如今說一切都是謠言的也是市府，顯示市府無視問題，還暗諷想要釐清真相的家長是「謠言事件簿」，市府才應向新北市民及全國人民道歉。

市議員陳乃瑜質疑，新北市府擁有行政調查權，但從頭到尾行政怠慢、延誤蒐證時間，又未審先判關閉幼兒園，如今又說一切都是烏龍，可見市府才是最大烏龍。