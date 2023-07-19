新北市淡水區「水碓福德宮」作為在地土地公廟，歷史悠久，近日以「回饋鄉里、造福鄉梓」的想法，捐贈1輛災情勘查車新北市消防局第三救災救護大隊蘆洲中隊，在今日上午10時舉行捐贈典禮；新北市消防局長李清安表示，感謝水碓福德宮捐贈救災車輛，提升消防工作安全，希望這份愛心與熱情能繼續流轉於社會。

本次新北市水碓福德正神文化發展協會水碓福德宮，因體認消防人員致力於各項災害搶救工作及救災任務之辛勞，捐贈災情勘查車一輛，盼能提升消防搶救效能，縮短災害搶救之時間。

新北市消防局長李清安表示，蘆洲中隊轄內有許多醫療院所、工廠等搶救困難場所，且亦常支援三重及淡水區災害救援勤務，而每有火警、救溺及山搜等案件發生，蘆洲中隊均須第一時間至事故現場指揮執行搶救任務。

他說，本次捐贈車輛符合蘆洲中隊轄區特性需求，適應地形及節省救援時效，適當的救災車輛可協助消防同仁處理案件時，有效提升救災效能，保障同仁安全，順利完成任務，使市民生命財產安全獲得保障。