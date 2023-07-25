因應中央氣象局發布杜蘇芮颱風陸上颱風警報，南投縣政府也在下午將防災中心升級到二級開設，全面防颱。（南投縣政府提供）

今年第五號颱風「杜蘇芮」來勢洶洶，中央氣象局下午宣布陸上颱風警報，南投縣政府也隨即開設二級災害應變中心，人事處則根據中央氣象局發布預報，南投縣未列入警戒區域，宣布「明（26）天照常上班、照常上課。」

中央氣象局今天下午14時30分發布杜蘇芮颱風陸上颱風警報，南投縣政府隨即於15時30分將颱風災害應變中心提升為二級開設，消防局緊急應變作業小組及各單位皆進駐消防局4樓災害應變中心；縣長許淑華第一時間由副縣長王瑞德陪同到場主持會議，聽取目前颱風動態及各單位應對簡報，並要求各單位做好防颱措施，確保縣民生命財產安全。

許淑華表示，縣府按照中央規定，已將颱風災害應變中心提升為二級開設，目前颱風暫時不會影響南投，但縣府會隨時做好準備，備好抽水車、沙包等，同時與各鄉鎮市公所架設視訊設備，災害發生時第一時間討論應對措施。

許淑華提醒大家，雖然近年颱風並未登陸南投縣，但大家更要提高警覺，備好手電筒、水、救助包等，做好防颱準備，若有疑問，可上縣府消防局網站查詢。

消防局長林聰吉指出，因應杜蘇芮颱風昨天發布海上警報，縣府也於昨日17時成立杜蘇芮颱風災害應變中心三級開設，24小時監控颱風動態，進行防颱作業，並在今天陸上颱風警報發布後，提升為二級開設，幫括消防局、警察局、衛生局、工務處、建設處、農業處、後備指揮部等單位也都派員進駐，成立緊急應變作業小組。

消防局表示，目前南投縣未被列為警戒區，但若南投縣未來被列為警戒區，災害應變中心將升級為一級開設，所有單位將全員進駐，展開全面防災救援事宜。