中颱卡努位於台灣東方海面，氣象專家吳德榮表示，卡努持續增強中，明天通過琉球附近，轉西北西再朝東海前進，未來有移動速度減慢、再變方向的趨勢，暴風圈侵襲北部近海發海警的機率有40%，明晚起北台灣受颱風外圍環流影響轉雨，周三有較大雨勢，之後颱風帶來西南季風，中南部周四至下周二（3至8日）連7天有劇烈天氣。

左圖：中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「卡努」1日通過琉球附近，轉西北西、再朝東海前進。右圖：「暴風圈侵襲機率圖」顯示，北部近海100公里以內海域，受暴風圈侵襲的機率約為40%。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，第6號颱風卡努途經高海溫、弱垂直風切的海域，昨日下午已輕易跨過中颱門檻，持續增強中；卡努明（1日）通過琉球附近，轉西北西、再朝東海前進，未來有移速減慢、再變方向的趨勢。「暴風圈侵襲機率圖」則顯示，北部近海100公里以內海域，受暴風圈侵襲的機率約為40%，因此發布海上警報的機率不是很高，但不能完全排除，應持續觀察。

吳德榮表示，今（31日）各地大致多雲時晴；水氣多、局部地區偶有局部短暫雨，大氣不穩定、午後慎防局部大雷雨。今日北部氣溫24至35度，中部24至35度，南部24至35度，東部22至35度。明（1日）各地多雲時晴；因卡努颱風外圍沉降作用，午後對流明顯減弱，但局部地區仍偶有局部短暫雨的機率；明晚北台灣開始受卡努颱風外圍環流影響，轉有局部陣雨。

吳德榮說，周三、四（2、3日）受卡努颱風外圍環流影響，北台灣及中南部有局部陣雨，有較大雨勢。周四至下周二（3至8日）西南季風帶來潮溼、不穩定的大氣，迎風面中南部常有大雷雨發生、伴隨劇烈天氣、並有連日多雨的條件，應持續注意最新模式的調整。