由於持續受到西南風影響，明（7）日中南部地區整天不定時有短暫陣雨或雷雨，南部地區及中部山區易有局部大雨，南部山區也不排除有局部豪雨發生，花東山區亦有局部短暫陣雨。氣象局表示，本周中南部因西南風都有陣雨或雷雨，易有局部大雨，周二（8日）起北部受低壓帶影響偶有零星雨，尤其午後雨勢較大，另外下半周日本南方海面將有熱帶系統發展，第7號颱風蘭恩最快周三（9日）生成。

氣象局指出，明天迎風面中南部地區整天不定時有短暫陣雨或雷雨，南部地區及中部山區易有局部大雨，南部山區也不排除有局部豪雨發生，花東山區因西南風過山影響亦有局部短暫陣雨，其他地區大致為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局分析未來一周天氣。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣溫方面，各地高溫普遍約在32至35度，桃園以北及東半部地區有36度高溫發生的機率，台北盆地及花東縱谷內有局部38度高溫發生的機率，東南部位在西南風背風側，有焚風發生的可能。

氣象局說明，周二至下周日（8日至13日）仍為西南風環境，水氣略為增加，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，易有局部大雨發生，降雨範圍較為廣泛，除了在山區有持續性降雨外，強降雨區域也會擴張到平地；受到低壓帶影響，水氣偏多，北部及東北部地區有零星短暫陣雨；其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。