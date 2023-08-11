中央氣象局預報指出，今天（11日）持續受西南風影響，水氣略減少，不過雲林以南降雨機率高，清晨降雨熱區在沿海地區，隨後白天移動到內陸和山區，整天持續有陣雨或雷雨出現，且雨勢較大，局部會有短延時的大雨，而其他地方上半天大多為多雲到晴的天氣，午後受熱力作用，也會有短暫雷陣雨出現，尤其中部以北降雨明顯，容易有短延時的大雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機會。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真）

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，最新（10日20時）歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今（11）日「西南季風」雖弱，但水氣多，大氣很不穩定，降雨範圍大，西半部有局部陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率、伴隨劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨），低漥地區防淹水，易致災地區應持續注意坍方、落石、土石流。東半部晴熱、午後局部短暫陣雨；各地區平地氣溫：北部23至35度，中部23至33度，南部24至33度，東部24至37度。

吳德榮表示，自「卡努」8月4日離台，其引進的「西南季風」，持續至今（11日）已長達1週；最新模式模擬顯示，明日至下週五（12至18日）仍受「西南季風」影響，大氣不穩定的程度，視挾帶水氣的多寡而定。明日至下週一（14日）水氣略減，西半部有局部陣雨或雷雨，以午後為主，有較大雨勢；下週二（15日）至週五水氣再增多，降雨範圍擴大，大雷雨及劇烈天氣發生的機率又再提高，應持續注意。