今天受低壓帶影響，北部一早就下起大雷雨，中南部午後也有大雨，氣象粉專指出，今天只是開始，明天南北風交會帶會更往台灣靠近，加上華南雲雨區及其他低壓東移，真正降雨高峰是明後天（17、18日），應留意劇烈天氣。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文指出，今天台灣位於低壓帶中，東海低壓帶下來的北風與西南風在台灣西北方交會，發展出強烈雷雨帶，造成桃園、基隆北海岸強降雨；中南部地區則是西南風帶來的水氣，加上大氣環境相當不穩定，三不五時有雷雨帶發展起來，而有一陣陣大雨。

粉專提醒，今天的大雨只是開始，明天這個南北風交會帶會更往台灣靠近，加上華南雲雨區及其他低壓波動東移，「真正降雨高峰是明天、周五，劇烈天氣發生時請提高警覺！」

至於天氣何時轉好？中央氣象局指出，周日至下周二（20至22日）天氣轉穩定，降雨趨緩，各地大致多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。