今天受到西南風及對流雲系發展旺盛，中央氣象局針對12縣市發布豪雨及大雨特報，新北市有局部大雨或豪雨，氣象局更提醒新北市慎防大雷雨；新北市消防局表示，目前新北市板橋、樹林、三峽以及林口已發生5起交通號誌損壞、7起積淹水以及1處房屋淹水，其中土城一處住宅疑似因為汙水下水道工程造成雨水倒灌，已通知廠商前往處理。

新北市消防局指出，截至今（11）日下午4時許，新北市已發生5起交通號誌損壞、7起積淹水以及1處房屋淹水，發生在板橋、樹林、三峽以及林口；其中三峽區中正路1段307至329號一帶積水深度約20公分，約可淹至腳踝部份，樹林區中山地下道也發生淹水，深度達20公分。

另外土城區中華路一段90號至117號由於從本月9日起有施作汙水下水道工程，結果今日下午下雷雨導致管線無法排水出去，造成積水倒灌進中華路一段一處房屋內，目前已通知廠商前往處理。

新北市水利局表示，今日午後瞬間豪雨，10分鐘超過20毫米的降雨強度，造成板橋、土城、樹林及三峽局部低漥路段有積水情形，目前大雨減緩，水利局至現場確認皆已無積水情形。

水利局表示，為確保排水設施無淤積或遭阻礙情形，各積水路段也已完成排水設施檢查。另今日烏來、坪林、石碇山區雨量，經氣象局雨量統計，僅烏來區降雨小時累積48毫米，達大雨等級，坪林及石碇區尚無大雨發生。