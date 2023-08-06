新北市議員張維倩今（6日）與國際獅子會300B2區連城獅子會於南勢角捷運站舉辦捐血活動。（張維倩提供）

近日連續颱風衝擊台灣，造成全台血庫鬧血荒，根據血液基金會統計，台北中心平均血液庫存平均僅剩5.3天「偏低」。新北市議員張維倩今（6日）與國際獅子會300B2區連城獅子會於南勢角捷運站舉辦捐血活動，張維倩呼籲，活動至下午5時30分，號召民眾一起挽袖捐熱血。

根據血液基金會統計，目前全台血液庫存量，平均僅剩4.7天，台北中心平均血液庫存平均僅剩5.3天「偏低」，當中A型5.4天、B型7.1天、O型4.5天、AB型3.6天。僅B型在安全庫存量，其他都是「偏低」。

張維倩與國際獅子會300B2區連城獅子會於南勢角捷運站舉辦捐血活動，呼籲民眾踴躍捐血，共同緩解風災後血庫血荒的情況。

連城獅子會會長温欽華表示，連城獅子會常年舉辦愛心捐血活動，今日除了與全體獅友共同響應捐血以外，現場也同時進行反毒宣導、愛滋病防治，兒童視力保健等衛教活動，希望民眾都挽袖捐血，共同響應社會愛心。

張維倩表示，血庫往往在夏季都會鬧血荒，這兩周「杜蘇芮」與「卡努」接連擾台，由於血液的使用量不變，缺血的情形自然更為嚴重，期待民眾都能挽袖捐熱血，共同為需要的病患傳遞熱血關懷，一起傳播社會愛心。

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