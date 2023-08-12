北部一名30多歲女子被「食腦變形蟲」入侵鼻腔，引發腦膜炎，7日病發身亡，經查她曾去過新北市某室內親水設施，新北市監控曾去過該場所的630位民眾，經過2日電話聯繫，目前尚有45位未接聽，衛生局已發送簡訊通知，其餘585位均無相關疑似症狀，另也擴大稽查泳池，昨稽查31家共有5家餘氯量不足，已令業者限期改善並加強落實清消措施。

衛生局疾病管制科長王美華表示，新北平日就有定期對轄內泳池業、三溫暖與溫泉業者計193家進行水質檢測，淡季2到3個月一次，旺季每月稽查一次。

衛生局表示，針對近日出現福氏內格里阿米巴腦膜腦炎致死個案，加強檢驗相關戲水設施水質檢測，昨查驗31家，其中5家餘氯不符合標準，將限期改善及複驗，若後續檢出大腸桿菌或總菌落數超標，將依消保法最高裁罰150萬元，以保障民眾健康。

衛生局呼籲相關業者務必落實執行營業衛生管理事項，包括水池衛生管理、餘氯量符合標準等，並完備相關自主衛生管理措施，以保障民眾安全健康。