淡水區的淡海國小距離首次開學倒數2週，不過目前校舍工程還在趕工，新北市議員鄭宇恩發現校門口前的人行道仍是殘破不堪，因此今(17)日邀集相關單位會勘，要求新工處務必於開學前確保人行道的平整；新北市工務局則反擊稱指控是片面判斷，後續工程都有相關規畫，絕無所指稱的問題。

鄭宇恩表示，市政府以工程經費不足為由，不願將校門口的人行道換新，屆時校門口人行道補丁新舊不一，不僅影響視覺景觀，現有人行道未採硬底鋪面及透水工法，恐遇雨就會出現沉陷或積水，更是嚴重影響學童安全。

鄭宇恩說，實地現場勘查也發現淡海國小不僅正門的人行道未有換新規畫，就連側門崁頂三路的甫完成的人行道設計，其設施帶配色、無障礙坡道斜率，以及路口用於引導身障者的警示帶、定位點等，也都未符合新北市新做人行道建議原則，另外家長接送區的避車彎卻仍只留有2~3台車的長度，且新市二路上沒有規畫機車停車彎，屆時家長接送的需求恐影響到道路使用。

崁頂里長吳庭岳表示，淡海新市鎮許多建案興建時，考量大型車輛壓損和工區的影響，市府都會要求建商一併將社區週邊的人行道換新；反而市政府的大型公共工程，卻留給居民一段不平整的人行道，這實在沒有道理。

鄭宇恩批評，要是新建的學校就得申請營建署的校園周邊道路安全改善計畫，那可真的是令人笑掉大牙。侯友宜與其以總統參選人身分出席「還路於民」大遊行，不如回到新北、回到淡水，親自走一趟淡海國小周遭的人行道，好好要求市府各單位讓學童的通學環境更加安全。

新北市工務局則反擊，全體工程單位刻正不畏酷暑加緊施工當中，所指稱之事僅為片面判斷，之後會在路面破損情況及撙節公帑間做適度平衡規劃，滿足校舍啟用所需的設施，也能不浪費民眾納稅公帑創造雙贏。

後續在9月開學前校區第一階段啟用時，將原淡海國小側門崁頂三路部分破損的人行道更新完成；而其大門新市二路前，由營建署設置之人行道經評估尚屬平整，將視情況局部更新復舊，不會有遇水沉陷或積水問題。

另針對家長接送區設置及無障礙動線，新建工程處早有妥適規畫，家長接送區將按校舍分期啟用依計畫分階段完成，本學期招生屬於第一階段範疇，新市二路第一階段家長接送區將於開學前如期完成，第二階段於自立廚房完成後，將有12格車位可提供做為家長區使用，絕無議員所說無障礙坡道未符，或無家長接送區衝擊交通的情形。