透天厝突發火災木材堆積1、2樓層全面燃燒 鄰居稱「無人在家」 14:572023/07/31 中時 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市淡水今(31)日下午2時許發生一起火警，社厝坑附近一處透天厝一樓突然冒出熊熊大火。(黃敬文翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市淡水今(31)日下午2時許發生一起火警，社厝坑附近一處透天厝一樓突然冒出熊熊大火，疑似因為車庫外堆積的木材因不明原因燃起所致，導致該民宅1、2樓全面燃燒；鄰居稱指出屋內沒人，目前火勢已遭控制，詳細起火原因仍有待釐清。 人數超額、亂放煙火滿地垃圾 淡水宮廟繞境重罰「6萬元」 葉元之爆賴子弟兵洩台南最新局勢 1理由將「輸掉大選」 沙鹿童綜合驚傳火警 5樓廁所天花板燒黑 #新北市 #淡水 #火警 #無人受困 #新北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中鐵皮倉庫突竄火舌 易燃物堆積火勢驚人濃煙蔽天 10:292023/07/31 社會 南投避暑勝地溪頭驚傳火警 大學池販賣部遭大火吞噬 22:322023/07/30 社會 黃國昌租地變停車場 新北今開罰3000元列管稽查 10:472023/07/31 政治 新北新埔國小、光榮國小 獲「2023 國家卓越建設獎」 11:552023/07/30 生活 從「阿里巴巴」進口逾萬顆仿冒電池販售 不肖業者遭國際牌提告 10:162023/07/31 社會 永和大陳單元3審議通過 公辦都更拼圖再添一塊 14:002023/07/30 生活 舉重亞青賽 台灣女將陳冠伶霸氣橫掃3金 10:152023/07/31 體育 響應新北兒童藝術節 陶博館推「彩色冒險叢林」怪獸樂園 14:432023/07/31 生活 新北消防局中和分隊黃謙華二度參賽 世界警消運動會「泳」奪銀牌 14:012023/07/31 體育 北台暢遊卡明開賣 新加入的桃園教你這樣玩省很大 14:172023/07/31 生活 新北水土保持講習 15區巡迴宣導 11:532023/07/31 生活 北市喊話前瞻預算別分藍綠 陳建仁：北市補助款全國最高 11:382023/07/31 政治 柯志恩曝侯友宜抱病訪日仍堅持做1事 千人猛讚：未來總統 13:072023/07/31 政治 揮別當地3、40年的痛！侯友宜1舉動翻轉這裡 市民感動了 21:182023/07/30 政治 邱國峻結合攝影與刺繡 探索事物未知的一面 13:492023/07/31 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。