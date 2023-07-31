新北市淡水今(31)日下午2時許發生一起火警，社厝坑附近一處透天厝一樓突然冒出熊熊大火，疑似因為車庫外堆積的木材因不明原因燃起所致，導致該民宅1、2樓全面燃燒；鄰居稱指出屋內沒人，目前火勢已遭控制，詳細起火原因仍有待釐清。