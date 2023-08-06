雲林縣長張麗善今天下午陪侯友宜（中）到北港朝天宮祈福拜拜。（周麗蘭攝）

國民黨總統參選人侯友宜今（6日）走訪雲林，縣長張麗善上午外出、前縣長張榮味也不在縣內，張麗善下午從南投趕回，陪侯友宜到北港、口湖、四湖參訪，她強調，國民黨已經明確提名侯友宜，應放下個人意見，以大局為重，團結一致才能夠達到在野的目標，就是下架民進黨。

張麗善表示，國民黨對侯友宜非常期待，現在是國民黨名正言順的候選人，我呼籲所有鄉親大家團結一致， 讓台灣平安、兩岸和平、世界和平，這是鄉親的共同期待。大家都不想要戰爭，看到侯友宜市長這幾年在新北市的執政非常好 ，他有那個能力扛起這個重擔，未來雲林縣各種政策和建設，她也希望他有機會幫忙。

張麗善說，如果侯順利當選就可以真正體會比較偏鄉的鄉鎮。因為他是隔壁的嘉義人，較能體會雲嘉地區很多弱勢的農民鄉親，她祈求北港媽祖讓這個好的人才挑起重擔，為台灣做事情。

侯友宜在北港朝天宮上香後表示，他到上朝天宮拜媽祖最主要是祈求保祐大家平安、台灣平安，拚選舉贏的目的只有一個，就是下一代子孫能夠平平安安順利長大，台灣可以繁榮，兩岸不要戰爭，世界要和平，大家一起努力，他一步一步用這個精神解決大家的困難，他們（指民進黨）做不好我來做更好。