雲林一間拉麵店推出限定款「青蛙拉麵」，每日限量6碗，引起網友討論，一位讀者分享，前同事買來郵寄給大家吃，打開的時候大家都嚇壞了，不過實際品嘗以後發現，青蛙肉吃起來很像是雞肉，而且拉麵湯頭很鮮美，整體來說很讚。

雲林一間拉麵店推出限定款口味「青蛙拉麵」，湯底是魚湯湯底，搭配上客製化的麵條，加上海線蛤仔、莿桐蒜頭、台酒米酒與蔥花當配料，上面再擺上一隻不切不去皮的青蛙，視覺上看起來超震撼。而這款青蛙拉麵是每日限量的餐點，需事先預訂，周一、二、四、五限定6碗，周末則是少量。

雲林一間拉麵店推出「青蛙拉麵」引起討論。（圖／讀者提供）

從照片中可見，白色大碗中裝著乳白色湯底的拉麵，上面趴著一隻黑漆漆的青蛙，黑白兩色形成強烈的視覺落差。

一位在台中工作的讀者分享，這家拉麵店在雲林很夯，在雲林的前同事特地打電話訂了幾碗，寄回來給大家分享，當初打開來的時候還以為是惡作劇，後來才知道是很夯的「青蛙拉麵」。而勇敢體驗的人則說，青蛙肉的口感吃起來像雞肉，湯頭鮮美濃郁，有濃濃蛤蠣蒜香味，而且配料蛤蠣超大顆，店家還附了整整一碗的蔥。

由於該店是當地的名店，青蛙拉麵一曝光就引起討論，網友反應很兩極，「整隻青蛙直接擺在眼前真的吃不下去」、「青蛙還勉強可以，之前那個大王具足蟲拉麵是真的不行」、「可惜太遠了，不然我真的敢吃欸」。