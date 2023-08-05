新北市消防局又添救災利器。臺北市艋舺龍山寺秉持著觀世音菩薩「慈悲大愛、法音普施」長期參與社會公益，上午捐贈價值902萬的電動油壓門鎖頂開器20套贈與新北市政府消防局，由副市長朱惕之代表接受捐贈並回贈感謝狀及紀念品，以表彰其善行義舉。

龍山寺建寺迄今284年，以善盡弘揚佛法、提倡社教及扶助弱勢族群為目標。104年南港復興空難救援期間，大批救難人員冒著2到3度的水溫下水搜救，幸有龍山寺發揚觀世音菩薩「慈悲大愛、聞聲救苦」的精神，開啟捐贈新北市救災裝備的因緣。

副市長朱惕之表示，消防局長期推動「安心消防」、「安全永續」及「安居厚新北」這三大目標。(新北市消防局提供)

農曆6月19日為龍山寺大殿奉祀的觀世音菩薩成道紀念日，黃書瑋董事長及其董、監事決定在這個重要的日子，捐贈新北市20套電動油壓門鎖頂開器，價值902萬元為歷年之冠。自104年迄今龍山寺捐贈新北市總價值4,534萬的救災器材，種類包括水域救援裝備、個人安全防護裝備及各式破壞器材等救災裝備，有效提升救援效率，保障民眾生命財產安全。

副市長朱惕之表示，消防局長期推動「安心消防」、「安全永續」及「安居厚新北」這三大目標，本批破門神器，為世界頂尖破門器材，頂舉力量高達7噸，將配發至破門救助勤務繁重的消防分隊，使原本耗時的破門流程縮短至30秒內，縮短救援所需時間，降低市民財產損失，保障民眾生命安全。

市長侯友宜表示，讓這塊土地上的每一位民眾能安心、安全、安居是他的施政理念，當有意外事件發生時，任何一個不幸，都讓我們婉惜，更有責任，讓不幸，不再發生，因此非常感謝艋舺龍山寺的義舉，與發揚觀世音菩薩聞聲救苦與佑我黎民的精神，與新北市「以民為天」施政宗旨契合，藉由各界的支持，提升消防救災裝備效能，縮短救援所需時間，降低市民財產損失，保障民眾生命安全，將新北市打造成一個「安居樂業」城市的目標。