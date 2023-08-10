2018年大陸電影《我不是藥神》在第55屆金馬獎奪下超亮眼成績，也在香港金像獎和金雞獎獲得大獎肯定。事隔多年傳出6年前飾演電影裡的白血病少年顧智國，最近簽下「捐獻造血幹細胞同意書」，成為捐贈者要救人，他本人透露，了解此病難醫，所以想盡自己所能幫忙患者。

來自蘇州的一名男子顧智國在大學二年級時，獲得演出電影《我不是藥神》中的一名白血病少年，他雖然不是專業演員，但當時不想愧對於「男星」的身分，有特地對白血病做更深的了解，因此明白這種病很難醫治；在2022年顧智國加入骨髓庫，過了一年成功與一名患者配對，他也馬上簽下同意書。

顧智國在《我不是藥神》中飾演白血病少年，6年後他成了捐贈者救人。（圖／摘自微博）

顧智國在受訪時提到，拍電影時對白血症做了許多了解，之後被紅十字會人員問願不願意捐贈，他不假思索回答願意；而顧智國在簽下同意書後，本月21日將正式接受採集造血幹細胞，為患者送去繼續活著的希望。

廣大影迷得知此顧智國如此暖心的消息後，紛紛在微博轉發他的善心事，並留言大讚他，「冥冥之中的巧合，太有愛了」、「正能量小伙，祝您一生平安」、「我不是藥神很好看，沒想到現實生活的故事更好看」、「他很會演欸，當初我以為那個是真的白血病人，謝謝你那麼善良溫暖」。