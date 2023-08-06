國內國小學童，不僅每4名就有1人有過重、肥胖問題，脂肪肝盛行率也很高，一份針對雙北國小學童肥胖族群調查，發現47.4％男孩有脂肪肝、女孩則有31.2％，醫師呼籲遠離吃零食、玩3C、不運動3大不良作息。

兒童肝膽疾病防治基金會指出，根據2010至2012年間的台灣營養健康狀況變遷調查發現，國內年齡介於6至18歲的族群中，約有13％的男性和7.8％的女性有脂肪肝。

這份研究還進一步發現兒少的脂肪肝問題，在肥胖族群中尤其嚴重，近一步分析1246名6至18歲居住於新北市與台北市的肥胖兒少，分別發現男性高達47.4％男性患有脂肪肝，女性也有31.2％。且每100個看診的肥胖兒童裡，至少有20個已經有中等嚴重程度以上的脂肪肝。

亞東醫院醫師林裕誠指出，透過血液中ALT（丙氨酸轉氨酶）指數的異常情況，可以篩檢出患有脂肪肝的人數，從研究數據可以發現，台灣兒童脂肪肝的盛行率相當高，台灣兒童肥胖與脂肪肝已經是已經不能再輕忽的下一代健康議題。

林裕誠表示，「肥胖」引起的脂肪肝，導致肝功能異常，已是現代兒童健康大危機，尤其近年歷經新冠肺炎疫情，學童改為線上課程，導致三大不良作息加劇：「零食飲料不離口」、「手機平板不離手」與「運動習慣難起頭」，疫情後的副作用就是「出現愈來愈多肥胖兒童」。

除了兒童脂肪肝問題，台灣兒童B型肝炎母嬰傳染防治也是重要課題。兒童肝膽疾病防治基金會呼籲，B型肝炎高風險孕產婦第一孕程應抽血檢驗B型肝炎病毒量，並給予高病毒量者抗病毒藥，以預防母嬰傳染；不論嬰兒出生體重或早產，都應儘速進行B型肝炎免疫球蛋白接種，不可晚於24小時。

兒童肝膽疾病防治基金會建議，在孩子滿12個月大時，應接受B型肝炎血液篩檢，了解嬰兒是否已感染或未產生抗體；如經檢測未產生B型肝炎表面抗體，也未成為B型肝炎帶原者，可提供公費疫苗追加接種，孕婦不可漠視兒童肝炎防疫。