▲諮商心理師劉依函（左）與市府發言人余治明（右）分享輔導經驗，劉指出如果遇到孩子在感情方面的問題時，應多透過傾聽及理解的方式進行溝通，避免否定孩子的感情，若孩子能夠表達自己的感受，反而能掌握其感情狀況，適時給予必要的協助。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府推出「基隆Podcast」的網路廣播節目，本周邀請諮商心理師劉依函談討家長最關心的青少年的感情問題，並教導家長要如何與青少年建立信任溝通的機制，引導孩子願意一起交流感情狀況，培養順暢溝通的感情諮詢關係，也可避免孩子受騙遭到性剝削。劉依函也分享，面對青少年失戀時的處理方法，與走出失戀低潮的過程，用漫長人生視角對比暫時的小挫折，鼓勵孩子正向思考，面對更精采的未來。

劉依函表示，現代人因生理發育早熟及受到媒體影響，在國小階段就開始對情慾及歸屬感產生好奇及需求，進而期盼戀愛，因此應盡早培養青少年及兒童對於情慾的自我探索，培養正確的觀念。而失戀是每個兒童及青少年在談戀愛的過程中，必然面臨及學習的課題，許多人會求助心理諮商，過程雖然因人而異，但經過諮商後，可以慢慢忘卻不愉快的回憶。

劉依函透露，在她輔導的過程中，最年輕的個案為小學5年級，以往兒童較常遇到家庭和交友等心理問題，然而因為網路交友發達，讓越來越多的兒童產生感情方面的困擾，甚至使兒童面臨性剝削的風險。

劉強調，身為與兒童互動最為密切的師長，如果遇到孩子在感情方面的問題時，建議應該多透過傾聽及理解的方式進行溝通，避免否定孩子的感情，若孩子能夠表達自己的感受，反而能掌握其感情狀況，適時給予必要的協助。

基市府發言人余治明表示，如果基隆市民、朋友遇到壓力、焦慮、憂鬱等心理方面的困擾，可向心理衛生中心進行諮詢，心衛中心將免費提供心理諮商服務，也會不定期舉辦講座，歡迎市民多加利用。