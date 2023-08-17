台中十方啟能中心早療兒童17日至大里異想新樂園遊玩，一方面可盡情「放電」，一方面透過樂園內各項設施體驗刺激感官，幫助訓練適環境應力。（潘虹恩攝）

台中十方啟能中心早療兒童17日由企業志工陪同前往大里異想新樂園遊玩，孩子們難得出來玩樂，各個興奮不已。（潘虹恩攝）

疫情解封，台中十方啟能中心17日攜手中部企業大東樹脂公司，由企業派出29位志工帶領24位早療兒童至大里異想新樂園遊玩，一方面帶孩子們出來「放電」，一方面也透過樂園內各項設施進行感官刺激體驗，促進孩子們感官發展增加與人互動經驗。

十方啟能中心主任游月菊表示，近兩年因疫情，學童至社區參與活動的機會減少，甚至有學童幾乎沒有到社區與他人遊戲的經驗，此次透過拓凱基金會所舉辦的大台中企業志工日，媒合大東樹脂公司、枝茂基金會，期望透過企業志工協助，陪同身心障礙者進入社區，從事更多元的活動，也增加與社會大眾互動的機會。

游月菊說明，中心主要是照顧發展遲緩的學童，平時學童在中心訓練，因為對環境熟悉，表現都很乖，來到外面，一下受到霓虹燈光、人多、聲音多等感官刺激，從中訓練學童專心聽講以及如何找到老師的聲源等，這對學童都是很好的訓練，可以刺激、幫助學童提早適應環境，未來要進入幼稚園、國小可以更好銜接。

枝茂基金會執行長楊美麗指出，枝茂基金會長期關注十方啟能中心，多項方面都有合作。平常看到學童外出機會少，所以藉機帶領他們出門玩，由於他們平常多乘坐輪椅，選址需要比較大的空間，異想新樂園很合適，加上球池等設施都很適合學齡前孩子遊玩，相信志工和學童們可以度過愉快的時光。

志工陳小姐表示，公司與十方長期配合，他有聽過很學童故事，也希望可以陪伴他們訓練，更好的銜接下個階段。在陪伴早療兒童出來，最主要要注意安全方面，並且可以透過物品接觸增加學童觸覺刺激；志工林小姐則說，過去公司常和不同社福機構合作，他也常常擔任志工幫忙。之前就有先了解兒童的資料，認識他們，今天就可以給予兒童更好的陪伴。