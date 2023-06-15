台中市政府警察局霧峰分局15日在大里中軟園區異想新樂園舉辦警察體驗營「小小Police出任務」，20位小朋友穿起制服組成小小警探團進行闖關。（霧峰警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市政府警察局霧峰分局15日在大里中軟園區異想新樂園舉辦警察體驗營「小小Police出任務」，由大里親子館20名小朋友穿上特製警察制服，組成小小警探團，進行不同關卡體驗，除了解警察的工作，也學習守法與自我保護的觀念，新奇體驗讓小朋友萌喊「長大也要當警察」。

今日關卡包括「警用裝備及武器介紹」、「特警打擊手」、「婦幼小天使」以及「戰警小騎士」等4關卡，並由郭靜雯、沈安琪等2位女警向小朋友解說警察工作內容，同時介紹身上如無線電、警棍、辣椒水、手銬等裝備。看到平常只出現在電視上的東西都近在眼前且觸手可及，小朋友們無不感到新奇，高喊「長大也要當警察」。

由於新興毒品樣態多元，常偽裝成果凍、跳跳糖、軟糖、梅子粉等型式迷惑小朋友和家長，偵查隊展示「仿真毒品」模型讓小朋友觀察，並告知小朋友千萬不要隨便食用來路不明的糖果、巧克力等零嘴。另有家長看見「毒郵票」感到非常好奇，警方立即解說毒郵票的成分及藏毒方式等，也提醒家長多多關心家中孩子的生活作息及飲食習慣，若不慎誤食導致身體不適，應盡速就醫治療。

霧峰警分局副分局長鄭又銘15日親臨現場頒發「小警探徽章」給每位小朋友，並致贈感謝狀感謝異想新樂園提供優質的活動場地。中陽集團整合行銷部經理張聞雨表示，本次活動除了讓孩子們從小學習守法觀念及實用知識外，也能體驗警察工作辛苦的一面。

霧峰警分局表示，希望透過小小Police活動，將犯罪防治、婦幼及交通安全教育等觀念向下扎根，讓孩童有更正確保護自我的觀念，並展現警察親善親民的正面形象，拉近警民距離；另，犯罪預防不分年紀，除了讓孩童能夠認識警察工作外，也藉此教導正確法治觀念，寓教於樂，盼讓家長與孩童都能從中學習成長。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！