高雄左營日前驚傳有人虐嬰，嬰兒送醫不治，嬰兒的傷勢包含顱內出血等。橋頭地檢署今（21）日說，檢察官訊問後，認為嬰兒的生母賴女與吳姓同居人犯罪嫌疑重大，有羈押的必要，因此向橋頭地院聲請羈押禁見獲准。

此案經左營分局於6月18日報請檢方相驗，外勤檢察官李明昌旋到高雄海軍總醫院相驗，發現該嬰兒身體外觀有多處新舊傷勢，即安排於翌日複驗解剖釐清死因。複驗時發現該名嬰兒有顱內出血的傷勢，檢察官同時指揮警方現場採證、調閱及查扣相關證物、手機數位鑑識，並傳喚生母賴女及拘提吳姓同居人到場。賴女與吳姓同居人否認虐嬰。

檢警調查，賴女與吳姓同居人涉嫌兒童及少年福利與權益保障法第112條第 1項前段、第277條第2項之成年人故意對兒童為傷害致死、刑法第286條第 1項之凌虐未滿18歲之人等罪嫌案件，經檢察官訊問後，認爲吳、賴兩人罪嫌疑重大，有勾串證人、湮滅證據及逃亡之虞，所涉為最輕本刑5年以上重罪，因此向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢方指出，此案為可能適用國民法官法的案件，喬儉立即啟動「國民法官專責小組」，開啟「偵查公訴合作模式」，由主任檢察官顏郁山、陳竹君、王聖 豪、國民法官案件專責公訴檢察官陳秉志、偵查檢察官李明昌組成辦案團隊。希望透過橫向聯繫，精進重大兒虐案件的偵辦流程，讓兒童能健康成長。

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