新北市日前爆發幼兒園餵藥案，案情延燒全台幼兒園。日前毒理專家招名威分析一份巴比妥酸鹽類的初步篩檢報告，認為（-）是不該驗出，不過被非營利組織（NPO）台灣事實查核中心打臉是錯誤消息，指出（-）就是陰性的意思。對此，招名威在臉書粉專道歉並發出6點聲明，強調自己也是爸爸，「我們都不希望這種事情發生自己身上，所以請大家正視他們遇到的問題，看到他們有的臨床症狀，這才是真正現實的情況」。

招名威表示，一、日前他發文認定（-）代表零檢出，是和幾位專業醫檢師朋友討論的結果，「造成社會大眾誤解，針對認知上與語意上的問題，本人深感抱歉」；二、陰性陽性僅能代表藥物在體內留存的有效濃度多寡，無法表示是否曾有接觸；三、對於孩童體內任何的毒物檢測（撇除尿液初篩），他一般期待都是零檢出，才能證明短期內不曾接觸過。

招名威指出，四、他認同台灣事實查核中心的報告，正常狀態下人體內不應該有巴比妥，期待是「零檢出」，但實務操作上，儀器檢驗都會有其偵測極限，只要低於偵測極限就測不到，因此檢驗報告顯示為「未檢出」，而不是「零檢出」。招名威強調，對孩子傷害性很高的巴比妥根本不該被驗出，現在各界似乎認為陰性就是安全其實已經失去焦點，「宜蘭現在有利他能、高雄有巴比妥，這麼多個案，是時候該徹查了」。

招名威提到，五、「質譜儀」的檢測是藥物定量分析的黃金標準，請相關單位進行質譜儀檢測，達到大家期待的零檢出；六、數字是冰冷的、人是熱的，「我也是孩子的爸爸，我們都不希望這種事情發生自己身上，所以請大家正視他們遇到的問題，看到他們有的臨床症狀，這才是真正現實的情況」。

事實查核中心今日公布查核報吿，說明錯誤訊息是針對網傳尿液檢驗報吿的解讀進行查核，由於尿液篩檢報吿跳過臨床醫學專業人員的解讀，各方自行詮釋容易引發誤解；尿液初步篩檢的分析敏感度高，但分析特異性不高，可能因此導致偽陽性出現，不能以尿液初步篩檢結果的原始數值當成結論。新北市幼兒園案有無餵藥情事已由檢方偵辦中，不屬於查核範圍。