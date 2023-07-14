伊甸基金會東港早療中心14日為6名發展遲緩兒「慢飛天使」，舉辦人生第一場畢業典禮。（謝佳潾攝）

伊甸基金會14日為東港早療中心6名發展遲緩兒「慢飛天使」舉辦人生第1場畢業典禮，慢飛天使們穿著畢業服上台接受頒獎，家長們都感到十分欣慰，東港早療中心主任林巧雯感動道，遲緩兒的療育成長像一場馬拉松，雖然漫長，但只要有大家的支持與陪伴，一樣可以在人生舞台上發光。

慢飛天使「妍妍」在台上領到畢業證書及畢業禮物時，台下的媽媽感動萬分，她說，以前「妍妍」在幼兒園就讀時，因都沒說話，經由醫院診斷評估為自閉症，經由治療師的建議下，前年8月就讀早療中心的日托班，後在老師的協助下，漸漸地學習生活規範，2年來已然成為班級上的小幫手。

媽媽說道，不料去年10月丈夫突然中風，家庭重責大任瞬間落在她的身上，在要維持家計又得照顧丈夫的情況下，她實在沒有餘力再照顧女兒，妍妍也因此沒到日托班上課。

所幸，中心的社工及老師得知消息後，為了讓妍妍媽媽可以減輕家庭的負擔，也希望妍妍可以持續學習，在家訪的時候，特地為妍妍準備平常喜歡練習的玩具，並定期關心，期待妍妍早日回到中心上課。

東港早療中心指出，今年1月初，在家長及老師的共同努力下，妍妍開始出現口語，雖然目前仍然較多仿說，但已可以回應少部分的問句。

妍妍媽媽在畢業典禮上看見妍妍的進步，留下感動的淚水，而活動最後，孩子們也特別準備精彩表演，手舞足蹈盡情唱跳，慢飛天使們也將帶著滿滿的祝福，航向新的學習旅程。

林巧雯說，父母是孩子一輩子的老師，為讓遲緩兒不再遲緩，伊甸基金會提供早療服務，幫助孩子更有信心邁向新的里程碑，同時也邀請民眾一起響應「弱勢兒童服務計畫」，幫助更多像妍妍一樣的慢飛天使，邁向未來的成長之路，可至伊甸基金會官網線上捐款。