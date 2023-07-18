侯友宜幼兒園為老師加油打氣。（王揚傑攝）

板橋私幼餵藥案新北地檢署本月12日偵結，園長與教師均不起訴。新北市長侯友宜排定今（18）日上午至板橋區某私立幼兒園訪視，但侯到場前，1位年輕媽媽向園方抗議，質疑園方事前未通知家長，她的小孩拒當宣傳品；她更將砲口朝向侯友宜，嗆「他都不進市議會質詢了，為什麼來這裡？只因為他要選總統！」侯友宜事後回應，今天到幼兒園主要為幼兒老師加油、打氣，作為師生關係堅強的後盾。

年輕媽媽怒嗆，幼兒園未事前通知市長侯友宜要來參訪，不尊重家長和小孩的感受。她更將層級拉高到餵藥案，她說，自從餵藥案之後，家長已經不是很被重視，感受已經非常不好，現在又沒有被通知，感覺很差，這和餵藥案有什麼兩樣，只是程度上的差別而已，幼兒園完全沒有尊重家長的感覺。

年輕媽媽更對侯友宜嗆聲，為什麼要選在現在來？把餵藥案打成不起訴，是想要洗白嗎？她的小孩拒當宣傳品！她以總統蔡英文為例，蔡英文去參訪大直的公幼，因為是公部門的，新北市長都不進市議會接受質詢，為什麼要來私幼？只因為他要選總統，請他改一下行程，去新北市議會。

這位年輕媽媽帶著小孩離開約10分鐘後侯友宜到場，他在關心幼兒園老師與幼童後接受媒體訪問，他表示，每位孩子都是我們的寶貝，特別來幼兒園為全心全意付出守護孩子的老師們加油打氣，讓所有的老師得到更多的尊重，作為師生關係最堅強的後盾，一起守護孩子們的健康跟安全。今天真相大白、水落石出，新北地檢署做出不起訴處分，幼兒園事件我們必須勇於面對、努力撫平，每一個身為這事件該負責的人，更應該坦然面對、不能逃避。