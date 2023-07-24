國民黨全代會落幕，獲正式提名的總統參選人侯友宜致詞時向全國人民宣示，將竭盡所能捍衛台灣的民主自由制度，並重申反對台獨、反對一國兩制，要為台灣創造更和平、更安定、更繁榮的未來。民進黨發言人張志豪今日在臉書給予16字回應，「民調低迷、口無遮攔，市政荒廢、不得民心」。

侯友宜昨致詞表示，他在接受徵召代表國民黨參選中華民國總統後，首次與黨內同志齊聚一堂，特別高興，熱情溫暖、鬥志高昂，他感謝全國人民及全黨同志給他堅定支持、深切指教，也感謝黨主席朱立倫，在黨最艱困時，勇敢承擔帶領黨衝過一道又一道難關。

「2024年，是非常關鍵的一年！」侯友宜說，台灣接下來會前進還是後退，兩岸會戰爭還是和平，人民的生活能不能過得更好，都到了關鍵的時刻，「我接受黨的徵召，勇敢為中華民國、為台灣人民打出一場漂亮的勝仗，拚命向前，下架民進黨！下架民進黨！下架民進黨！」

對此，張志豪今在臉書給予16字評論，還奉勸侯友宜多提政見，聚焦理性政策論辯，而非政治口水，謾罵製造仇恨對立。尤其社宅規畫還是零，囤房稅沒過等市政問題。