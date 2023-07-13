一名女網友分享，最近去看婦產科被問到是否有性經驗，陪同去的媽媽搶答說沒有，讓她十分心虛，因為她已有過性經驗只是沒有告訴媽媽，因此在照腹部超音波的時候，她很擔心沒說實話會影響到醫師判斷，引起網友討論，其中一名護理師表示，會問有無性經驗，主要是看能否安排內診與陰道超音波檢查，若無性經驗則只能做腹部超音波。

一名女網友近日在Dcard上分享，媽媽偶然知道她要去看婦產科以後，就堅持要陪她去，進入診間後，婦產科醫師詢問她是否有過性經驗，原PO還在思考要不要吐實時，媽媽就先搶先發話「沒有！」讓她當場愣住。

女網友表示，媽媽不知道她已經破處，她也覺得要特意跟媽媽講很彆扭，但又擔心沒有說實話會導致檢查失準，因此做檢查的時後，很尷尬也很擔心。

貼文引起網友討論，「我之前看過的婦產科醫生會把我媽媽隔開，然後給我字卡要我點頭或搖頭」、「看不出來是否有性經驗，腹部超音波照的是子宮，會問有沒有性生活是因為有性經驗的話，醫師通常會內診檢查」、「建議說實話啦！在診斷上多少有幫助，但看診經驗豐富的醫師好像也蠻會看誰不誠實的」。

一名護理師留言表示，在婦產科詢問是否有過性經驗，主要是看能否內診檢查，沒有性經驗的病患，通常都會安排腹部超音波，有性經驗的則會安排內診與陰道超音波檢查。