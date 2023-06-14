一名女網友控訴，她和婦產科醫師男友交往沒多久，某天學妹喝醉酒亂爆料，稱她有很多追求者，「好多個我都很喜歡，不要幹嘛不捐給我」，回家後男友暴怒，將她壓在地上性侵，造成全身10多處瘀青，期間還不停羞辱：「公車裝清純」、「明明就很淫蕩」，事後，男友媽媽還打電話來想息事寧人，超誇張的經歷讓許多網友氣炸，直說絕對要提告。

原PO在論壇《Dcard》以「醫師男友性侵我，還把我壓在地上拖行」為題發文，透露目前和男友交往2個多月，不過因為她過去兩段戀情都被劈腿，希望雙方能多了解一點再發展性行為，男友也表示尊重：「一定會等你準備好！畢竟我們要在一起很久」。

某天聚會時，一名喝醉的學妹管不住嘴巴，狂爆料原PO過去有很多追求者，開玩笑說：「好多個我都很喜歡，妳不要幹嘛不捐給我，好浪費」，所幸男友當下聽完只是露出覺得好笑的表情，讓原PO放心不少。

回家後，原PO和男友在醉意的促使下首次發生性行為，結果男友只用了2、30秒就完事，讓原PO納悶地說：「怎麼一下子就結束了？」男友頓時勃然大怒，不斷辱罵：「裝什麼裝，妳明明就很淫蕩，跟個公車一樣一堆人X過」、「妳就是被X過還在那邊裝，不停地找備胎，X就X還裝清純」。

受辱的原PO想叫車逃離現場，手機卻遭男友用力摔到地上，導致整個螢幕碎裂，男友甚至將她壓在地上性侵，造成全身上下10多處瘀青，原PO痛哭許久後，才決定起身到醫院驗傷。

一名女網友慘遭醫師男友性侵，全身上下有10多處瘀青。（圖／翻攝自Dcard）

後來，原PO接到男友媽媽的道歉電話，聲稱兒子一時情緒失控，情侶難免會吵架，希望她別提告，「不好的記錄會影響我兒子婦產科醫生工作」。誇張的是，男友媽還說：「從兒子那邊知道，妳過去的生活確實比較複雜，但我兒子願意退一步接納妳」，勸她最好去警察局撤案，讓原PO覺得自己被二次羞辱。

貼文曝光後，引起Dcard網友高度關注，累積超過2千多筆留言，提醒原PO千萬不要私下和解，否則未來對方的態度只會更囂張，「做出這種事情還想裝沒事，要是我絕對告到底」、「這一定要告，讓他留案底」、「他媽媽這麼迅速就打來電話，代表他做這種事之後馬上就坦白，是不是可能不是第一次做，媽媽收尾也不是第一次！」、「絕對要讓他留案底，誰看婦產科想遇到這種人」。

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