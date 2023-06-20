台灣掀#MeToo浪潮，一路從政壇、娛樂圈延燒到藝文界，知名作者何則文被男姓合夥人指控誘拍裸照及性侵，消息曝光後，人設瞬間翻車，對此，他表示已經跟對方道歉過，並坦承彼此有互傳私密照，不過強調沒有性侵對方，並指出「當時的狀況真的跟陳述的不一樣」。

何則文遭男姓合夥人指控誘導拍攝裸照，5分鐘內沒回覆訊息，就會被用三字經飆罵，並得下跪道歉或打自己耳光，甚至還被逼迫口交、性侵，對此，何則文曬出私下對話截圖，指出相處過程產生衝突，造成對方的痛苦與精神壓力，讓他深感愧疚，除了已經道歉，也補償其提出的損失，接著坦承彼此有「難以言喻的關係存在」，至於性方面，觀點可能和對方陳述不同，雖坦承會互傳裸照及私密影像，但不會強迫他人做不想做的事情，因此若有做錯的地方，願意承擔並付出代價。

何則文稍早再次發文，指出對方知道事情原委，心情勢必相當煎熬，接著指出留有相關證據，友人們也力勸訴諸法律釐清事實，但念在多年的夥伴關係，還是希望對方能說出實際真相，接著強調並沒有性侵對方，也向對方喊話：「其實你也知道當時我會簽下那個和解書的真正原因，當時的狀況，真的跟你所陳述的不一樣」。

何則文表示雖然於公於私都對不起對方，但不明白為何得選在此刻，用混合部分事實與部分虛構的內容，指控明明知道的真相，因此希望對方能明白對外道出當時的真正情況，接著再次呼籲對方：「我還是希望你不要忘記你當時對我說的內心想法」。

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