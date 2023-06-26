中美競爭之下，華南理工大學公共政策研究院學術委員會主席鄭永年認為，中美之間對話的基礎，就是人工智慧（AI）。但他說，如果中國不想錯失AI時代，唯一的辦法就是「開放，開放，再開放」，並推動制度型開放。

鄭永年日前出席第二屆大灣區「未來論壇」時發表主題演講，題為「AI時代的中國開放戰略」，據華南理工大學公共政策研究院（IPP）官方微信平台轉述演講內容，鄭永年於會上提出上述觀點。

鄭永年引述季辛吉的話說，中美之間有很多的內容可以對話，包括氣候問題、公共衛生問題、核不擴散問題等，然而，這些問題雖然重要，但已經不能構成中美對話的基礎了。

鄭永年指出，中美對話的基礎，就是人工智慧（AI）。如果說冷戰時期美蘇之間的對話基礎是核武器，那麼在當下，中美之間的對話基礎肯定不是氣候問題，不是核不擴散問題，也絕對不是公共衛生問題，而是AI。

鄭永年解釋，美蘇之間的核威懾，使雙方形成均衡狀態，以至於誰也不敢發動戰爭。而中美現在的競爭，核心點就是AI，看誰的AI技術做得好，誰就能勝出。這種技術一旦產生以及發展起來，就沒有人會放棄它，這是得到世界歷史證明的。即使OpenAI技術會毀滅人類，大家也會競相發展。

但談及AI時代與中國開放戰略時，鄭永年認為，中美之間的互聯網經濟規模的差距正在拉大。他說，互聯網公司還是中美兩國的最強，但是量變了。美國這些年互聯網經濟的量越來越大，而中國的量在縮小，最主要的原因是中國的互聯網經濟不夠開放或者不開放。

鄭永年解釋，中國互聯網公司之間「互不聯網」。美國的互聯網公司是互通、互相開放的，而中國的互聯網公司之間都是「土豆」和「土豆」的關係，相互間沒有任何的關係。因此，中國互聯網公司的量加起來很大，但是不強。美國是又大又強，而中國是大而不強。

至於在互聯網領域，為什麼中國不能像美國和歐盟一樣制定規則？鄭永年認為，中國的互聯網只在國內有點規則，大部分都是政府部門的監管規則。出了國門，面對的是美國規則或歐盟規則。中國有互聯網、有空間、有量，但是沒有規則，就是因為沒有互相開放。

他說，美國現在不僅製造出ChatGPT，而且還開始制定規則。歷史經驗表明，新技術的發明者往往是新技術應用規則的制定者。他認為，技術不會是純粹的技術，技術永遠是和地緣政治結合在一起的。

在這樣的情況下，鄭永年說，如果中國不想錯失AI時代，唯一的辦法就是開放，開放，再開放。中國想要推動制度型開放，第一要與世界規則接軌，要參與進去。

第二要改變過於強調封閉的「小農」意識，要「走出去」。中國已經到了後工業化時代，但思維狀態仍是小農意識。中國的國有企業、民營企業都是相對封閉的系統，走出去比較困難。

第三，鄭永年表示，更重要的是人才開放。中國現在最大的問題是人才不夠。其實中國人非常行，關鍵還是要改變體制。技術的進步一定要開放，開放是體制的問題，而不是錢的問題。一定要給科研人員一個足夠的自由度，去追求他們的興趣。